F1 vai acabar com cerimônia em que pilotos se ajoelhavam antes das corridas

Nas duas últimas temporadas da Fórmula 1, Lewis Hamilton e outros pilotos se ajoelharam antes das corridas como uma forma de protesto contra o racismo. No entanto, esse gesto não será mais realizado no grid em 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O CEO e presidente da categoria, Stefano Domenicali, afirmou em entrevista à 'Sky Sports' que a F1 irá mudar sua campanha antirracista para focar em "ações" ao invés de "gestos". Os pilotos continuarão podendo se ajoelhar, mas a cerimônia formal que acontecia antes das corridas não será mais realizada.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Acho que o gesto foi um gesto importante porque precisamos respeitar a todos, como sempre. Mas agora é a hora de seguir em frente e tomar alguma outra ação", afirmou Domenicali.





Desde 2020, a F1 possui a campanha "We Race As One" ("Corremos como Um", em tradução livre) e exibe mensagens antirracistas antes do início dos circuitos. "Acho que agora é a questão de [mudar] gesto para ação. Agora a ação é o foco na diversidade da nossa comunidade, e este é o primeiro passo", completou o presidente.





Para a nova temporada, a categoria anunciou a extensão do programa de bolsas de engenharia para grupos sub-representados. A iniciativa, que surgiu em 2021 e foi prorrogada até 2025, oferecerá bolsas a dez alunos por ano.

Continua depois da publicidade





De acordo com a 'Sky Sports', a Mercedes, equipe do piloto que está na vanguarda da luta por mais diversidade e inclusão no esporte, apoia a decisão da Fórmula 1.