Gabriel Bandeira conquista primeiro ouro para o Brasil nas paralimpíadas

A delegação brasileira confirmou as boas perspectivas para o primeiro dia de disputas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, nesta quarta-feira (25).

Continua depois da publicidade





Os principais destaques ficaram por conta das quatro medalhas na natação e da boa estreia no goalball masculino.





Natação Gabriel Bandeira, 21, conquistou o primeiro ouro do Brasil em Tóquio. Ele bateu na frente nos 100 m borboleta classe S14 (deficiência intelectual), com direito a recorde paralímpico de 54s76.

Continua depois da publicidade





Bandeira é um fenômeno recente do esporte paralímpico. O paulista de Indaiatuba, que competia na natação convencional desde os 11 anos e participou de grandes competições nacionais, teve uma deficiência intelectual constatada e migrou para o paradesporto no começo de 2020. Ele terá outras cinco chances de medalha em Tóquio.

Continua depois da publicidade





O primeiro a subir no pódio foi seu xará Gabriel Araújo Geraldo, 19. Ele ficou com a prata nos 100 m costas classe S2 -o número varia de 1 a 10 para deficiências físicas; quanto menor, maior o comprometimento motor do atleta. Veja explicação detalhada das classes aqui.





O mineiro de Santa Luzia liderou uma boa parte da prova, virando na frente nos primeiros 50 metros, mas foi ultrapassado pelo chileno Alberto Abarza, que terminou com o ouro. Abarza cumprimentou Araújo com um beijo na cabeça.

Continua depois da publicidade





Depois dos novatos, foi a vez de os experientes brilharem. Phelipe Rodrigues, 31, conquistou o bronze nos 50 m livre classe S10.

Continua depois da publicidade





O atleta do Recife já participou de outras três Paralimpíadas, com um histórico de outras 5 pratas e 2 bronzes. Em Mundiais, ele ganhou 3 ouros, 8 pratas e 4 bronzes.





"É difícil falar. Claro que o ouro paralímpico é o que faltava [na carreira]. Mas o último ano foi muito difícil. Não só para mim. Para todo mundo. Até me emociono", afirmou ao SporTV.

Continua depois da publicidade





Para encerrar, Daniel Dias ampliou sua coleção de medalhas com a 25ª da carreira. Ele, que vai se aposentar após os Jogos de Tóquio, conquistou o bronze nos 200 m livre classe S5.

Continua depois da publicidade





Dias, que nasceu com má-formação dos membros superiores e na perna direita, irá nadar outras cinco provas da categoria S5. Seu último ato, nos 50 m livre, está programado para as 7h29 do dia 1º de setembro.





"É aquela coisa, preciso saber dosar bem a energia. A gente treinou muito para desempenhar o meu melhor. Agora como estratégia, preciso de muita conversa prova a prova", destacou o nadador nascido em Campinas, em entrevista ao SporTV.

Continua depois da publicidade





Goalball A seleção brasileira masculina estreou com vitória no goalball. Os brasileiros venceram a partida contra os lituanos com tranquilidade: 11 a 2. A Lituânia é a atual campeã paralímpica, enquanto o Brasil é bicampeão mundial e foi medalhista de bronze no Rio-2016.

Continua depois da publicidade





A seleção entrou em quadra com Josemarcio Sousa (o Parazinho), Leomon Moreno e Romário Marques como titulares.

"Desde 2016, a Lituânia está entalada porque perdemos para eles dentro de casa. Trabalhamos cinco anos muito forte para que essa estreia fosse como uma final para nós. A gente se preparou muito bem mentalmente, sabendo que tem uma torcida muito grande acompanhando o goalball", disse Parazinho. O maior pontuador da partida foi Romário, com quatro gols marcados.





O próximo jogo será na quinta-feira (26), à 1h15, contra os EUA, medalha de prata no Rio. Japão e Argélia completam o grupo.

Continua depois da publicidade





A seleção brasileira feminina foi derrotada na estreia contra os Estados Unidos, por 6 a 4.

Continua depois da publicidade





O Brasil busca sua primeira medalha nos Jogos, enquanto as americanas levaram o bronze em 2016. As outras adversárias da chave são Turquia, atual campeã olímpica, Egito e Japão. Quatro países se classificam. O próximo jogo será diante das japonesas, às 22h30 de quinta-feira (25).





Tênis de mesa Os brasileiros não foram bem na rodada da manhã desta quarta-feira (25): apenas duas vitórias em sete jogos.

Israel Stroh venceu o japonês Masachika Inoue na classe 7 (para atletas andantes) por 3 sets a 2 (13/11, 5/11, 9/11, 11/7 e 11/9). O jogo valeu pelo Grupo E da competição.

Continua depois da publicidade





Já no Grupo A da classe 9 (atletas andantes) Daniele Rauen bateu a turca Neslihan Kavas por 3 sets a 0 (11/3, 11/8 e 11/9).

Uma das derrotas do Brasil aconteceu por WO. Welder Knaf perdeu para o chinês Zhao Ping. O brasileiro, da classe 3 (atletas cadeirantes), tinha sido suspenso preventivamente por doping em exame fora de competição realizado em fevereiro. A punição havia sido comunicada à CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa) na semana passada. O atleta já deixou o Japão.





Na rodada da noite de terça, o Brasil teve outras duas vitórias: Cátia Cristina (classe 2) bateu a finlandesa Aino Tapola por 3 sets a 1, enquanto David Andrade (classe 3), por WO, derrotou o sueco Alexander Oehgren.





Ciclismo Ana Raquel Montenegro Batista Lins, da classe C5 (para competidores com deficiência físico-motora e amputados), terminou na nona colocação na prova dos 3.000 m.

Continua depois da publicidade

Esgrima Vanderson Chaves e Mônica Santos estrearam em Tóquio no sabre, categoria B (para atletas com menos mobilidade no tronco e equilíbrio), e foram eliminados sem vitórias.