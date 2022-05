Galvão Bueno relembra Ayrton Senna: "28 anos de saudade"

Vinte e oito anos atrás, no 1º de maio de 1994, o mundo perdia Ayrton Senna, depois de sofrer um acidente na pista do Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, Itália.

Naquele dia, o piloto brasileiro perdeu o controle da Williams que conduzia enquanto perseguia o rival da Benetton, o jovem alemão Michael Schumacher, novo talento da categoria. O carro de Senna não fez a curva Tamburello e colidiu, em alta velocidade, contra o muro. A batida encerrou a vida do esportista e a esperança de milhares de brasileiros que acordavam cedo nas manhãs de domingo somente para acompanhar as conquistas do astro e comemorar vitórias, recordes e títulos em autódromos como o de Mônaco.



O narrador Galvão Bueno publicou em suas redes sociais um vídeo com uma das vitórias icônicas do tricampeão da Fórmula 1. Impossível não se emocionar: