Hamilton homenageia Senna antes do GP de São Paulo e diz que brasileiro é sua maior inspiração

"Minha maior inspiração. Era como ele corria, sua paixão pela vida e pelo esporte. Mas mais do que tudo, foi a maneira como ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado de Aryton Senna viva para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana", disse ele.





Recentemente, em entrevista coletiva antes da 19ª etapa da Fórmula 1, o heptacampeão falou sobre o prazer de correr em solos brasileiros.



"Tenho um carinho muito grande pelo país, pelo Brasil. É como se fosse meu lar. Quero passar mais tempo aqui. Já fui convidado para passar o Natal aqui, há partes lindas do país e preciso pegar um tempo para conhecer tudo isso. Quando me aposentar, quero passar mais tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo", concluiu.



Vale ressaltar que Lewis perderá cinco posições no grid de largada no Autódromo de Interlagos. A Mercedes optou por trocar o motor de Hamilton, então ele terá que arcar com a punição imposta pela FIA.