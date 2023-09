Ginástica Rítmica de Londrina ganha novo patrocinador

A equipe de ginástica rítmica de Londrina ganhou um novo patrocinador e passa a ser chamar Associação Desportiva e Recreativa Unopar Muffato. Em abril, o grupo Pitagóras/Unopar/Anhanguera, que pertence a Kroton, anunciou o fim do patrocínio a equipe, que foi criada na década de 1970 pela família Laffranchi.





O antigo patrocinador, em 2022, repassou R$ 200 mil para a manutenção do projeto. Apesar do fim da parceria, a equipe continua utilizando o ginásio da Unopar, Campus Piza, para os treinamentos. O projeto conta ainda com recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), por meio da Fundação de Esportes de Londrina, e do governo estadual. A assessoria de imprensa da Kroton informou que ainda patrocinam a equipe com fornecimento de quadras e toda estrutura para treinamento físico da equipe, como também os custos de profissionais que treinam as meninas.

Publicidade





A GR de Londrina sempre revelou grandes nomes para a ginástica do Brasil. Camila Ferezin, técnica da seleção brasileira, e Juliana Coradine, técnica da seleção juvenil, são londrinenses. Atualmente três atletas da cidade integram a seleção brasileira adulta: Julia Kurunczi, Nicole Pircio e Gabriela Coradine. Ayumi Kojima integra a seleção juvenil.





A equipe londrinense foi base da seleção brasileira de conjuntos nas disputa dos Jogos Olímpicos de Sidney (2000) e Atenas (2004). Atualmente o projeto conta com 200 ginastas, desde a iniciação passando pelas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulta.