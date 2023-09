Campeonato Paranaense de Kart começa nesta quarta-feira em Londrina

O Campeonato Paranaense de Kart abre a programação nesta quarta-feira (6), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. A competição vai até sábado (9), com promoção e organização da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL) e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).





A quarta-feira será o dia burocrático, com a confirmação das inscrições, lacração de pneus e sorteio de motores das categorias F-4; sorteio de motores das categorias Mirim, Cadete e F-4 e briefing das categorias da manhã.

Na quinta-feira, as categorias da manhã terão treinos a partir das 8 horas, os treinos classificatórios para a definição dos grids de largadas serão a partir das 11h40, indo à pista, pela ordem, as categorias Mirim, Cadete, F-4 Sênior, Novatos, Graduados e F-4 Júnior. As categorias da tarde treinam às 13 horas. Os treinos classificatórios começam às 17h15, indo à pista, pela ordem, as categorias Sênior/Super Sênior/Sênior Master, F-4 200, Mini 2 Tempos, Júnior Menor/Júnior, F-4 Graduados, F-4 Super Sênior/Super Sênior Máster e KZ.





Na sexta-feira, a primeira prova classificatória das categorias da manhã serão a partir das 8 horas e a segunda às 10h. A primeira prova classificatória do período da tarde será a partir das 13 horas e a segunda está prevista para às 15h40.





No sábado, serão conhecidos os campeões. A programação prevê os treinos de aquecimento das categorias da manhã a partir das 8 horas. A solenidade de abertura está programada para às 10h10 e as provas finais logo em seguida, às 10h40. A solenidade de pódio das categorias da manhã está programada para às 12h45. As finais das categorias da tarde serão a partir das 13h30, ao passo que o pódio está marcado para às 16 horas.