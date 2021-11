GP de SP de F1: confira informações sobre ingressos e onde ver na TV

O autódromo de Interlagos receberá de sexta (12) a domingo (14) o GP de São Paulo de F1. A organização do evento informa que todos os ingressos já foram vendidos.



Há expectativa de um público total de 170 mil pessoas somando os três dias de evento, que começará oficialmente com o treino livre na sexta, às 12h30.



Entre as novidades deste ano, haverá no sábado (13), às 16h30, a realização da sprint race, uma corrida de classificação mais curta, com 24 voltas e duração de 30 minutos.

Já a prova do circuito mundial de F1, no domingo, terá largada às 14h e 71 voltas. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação.



A ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica na Tóquio-2020, dará a bandeirada final.



Confira informações sobre acesso ao evento e onde assistir à prova na TV.



Vacinas e testes



Um dos pontos mais importantes para o acesso do público ao GP de São Paulo se refere ao protocolo adotado em razão do coronavírus. Quem comprou ingresso deverá apresentar o comprovante de vacina completo (duas doses ou dose única) emitido pelo aplicativo Chronus i-Passport, o passaporte sanitário oficial do evento.



O cadastro no aplicativo deverá ser feito até quarta (10), através do seguinte link: https://passaporte.f1saopaulo.com.br.



Para quem ainda não está imunizado com o esquema completo de vacina, como crianças entre 5 e 12 anos ou aqueles que tomaram apenas uma dose, será obrigatória a apresentação do teste negativo para Covid-19 do tipo antígeno (realizado até 24 horas antes de cada acesso ao autódromo) ou RT-PCR (realizado até 48 horas antes de cada acesso).



O uso de máscara será obrigatório, e haverá totens com álcool em gel 70% espalhados pelo autódromo. Crianças com até 4 anos não podem entrar.





Alimentos e bebidas



Será permitida a entrada de até três itens de alimentação por pessoa. Todos lacrados e em sua embalagem original, exceto no caso de frutas, que deverão estar cortadas e acondicionadas em embalagens transparentes e não rígidas, do tipo zip lock.



Não será permitida a entrada de frutas inteiras, assim como garrafas, latas ou qualquer recipiente que possa causar dano físico.





Como chegar



Todos os anos, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a SPTrans (São Paulo Transporte) e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) preparam esquemas especiais de transporte público para Interlagos durante o GP. Ainda não há detalhes das operações.





Na TV



A Band (TV aberta) deverá transmitir o treino na sexta, a sprint race no sábado e a corrida no domingo. Já o canal por assinatura BandSports exibirá os treinos e, no domingo à noite, um VT da corrida.