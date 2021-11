Verstappen bate recorde de Senna com vitória no México

Próximo de seu primeiro título mundial de Fórmula 1, o piloto Max Verstappen bateu um recorde de Ayrton Senna ao conquistar, no domingo (7), o Grande Prêmio do México.



Verstappen chegou a nove vitórias pela Red Bull em 2021 e, assim, se tornou o piloto com o maior número de triunfos em uma temporada utilizando um motor Honda. Até então, a marca era de Senna, com oito etapas conquistadas em 1988, pela McLaren.



Em suas redes sociais, a Red Bull comemorou o feito de Verstappen no autódromo Hermanos Rodríguez e exaltou a parceria com a Honda. "Escrevendo um novo recorde. Max Verstappen ultrapassa Ayrton Senna com maior número de vitórias em uma única temporada com (motor) Honda".

Líder do ranking deste ano, Verstappen aumentou sua vantagem em relação a Lewis Hamilton para 19 pontos. Agora, o holandês se prepara para o GP do Brasil, disputado neste domingo (14), no circuito de Interlagos, em São Paulo.