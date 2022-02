Grande incógnita da F1, Aston Martin é a primeira a mostrar carro real

A Aston Martin, grande incógnita da Fórmula 1, lançou seu carro para a temporada de 2022 na quinta-feira (10). O time de Sebastian Vettel e Lance Stroll foi a terceira equipe a fazer o lançamento, mas a primeira a mostrar o carro que efetivamente vai para a pista.



O AMR22, como é chamado o lançamento da Aston Martin, mostra uma interpretação um pouco diferente das regras em comparação com o modelo da F1, em especial na parte do bico, mais pontudo e fino, e na asa dianteira, em que uma das lâminas não está em contato com o bico em si, mas, sim, com a lâmina superior.



O bico é, de fato, uma das áreas com menos restrições entre o que se pode ver nestes lançamentos -vale lembrar que o grande parte do foco dos engenheiros está no assoalho. Outra diferença é na carenagem ao redor da parte traseira, com um corte bastante profundo perto do assoalho. As entradas de ar também chamaram a atenção pelo formato quadrado.



A Aston Martin, ainda, foi a primeira a mostrar o carro já com o mecanismo do DRS instalado, dando uma ideia melhor do que esperar do visual da asa traseira durante as corridas. E, por fim, indicou que permanece com a suspensão em pushrod na dianteira, embora o novo regulamento abra a brecha para que os times usem uma geometria diferente.

Antes da equipe britânica, a Haas só mostrou imagens de uma fase anterior de desenvolvimento, e a Red Bull usou um modelo de demonstração, muito parecido com o carro conceito feito pela própria F1, admitindo que o RB18, de fato, será "bem diferente".