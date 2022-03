Hamilton diz que Mercedes não irá brigar por vitória no início da temporada

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 não parecem bons para a Mercedes. Com problemas no acerto e configuração do W13, carro desta temporada, Lewis Hamilton acredita que não deve começar o ano brigando por vitórias.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

"Neste momento, não acho que vamos brigar por vitórias. Há potencial em nosso carro para chegar lá, mas temos que aprender a extrair esse potencial. Neste momento não somos os mais rápidos. Ferrari, talvez Red Bull, nós, McLaren... Não sei, mas não estamos à frente", começou o heptacampeão, em coletiva de imprensa neste sábado (12).



Os testes da Fórmula 1 vêm acontecendo no Bahrein, onde será disputada a primeira prova da temporada, no dia 20.



"Na próxima semana espero que tenhamos mais ritmo. Há confiança de que podemos trabalhar contra qualquer problema, sim", complementou Hamilton.