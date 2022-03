As mudanças no novo carro da Mercedes e por que elas são polêmicas

Quando a Mercedes foi lançada, a maneira como a traseira estava fina já chamou a atenção. Mas ninguém poderia esperar o que estava por vir quando os octacampeões mundiais apareceram com uma evolução ainda mais extrema na segunda bateria de testes da pré-temporada. As laterais do carro surgiram com a menor largura possível dentro das regras, indicando que muito trabalho foi feito para otimizar o arranjo das peças internamente sem comprometer o resfriamento delas. Tudo, é claro, para obter ganhos aerodinâmicos.

A largura mínima do carro é basicamente determinada pela estrutura de impacto lateral e é até ali que as laterais vão, com uma pequena abertura de ar para os radiadores. O recorte é mais vertical, e rapidamente vai se afunilando ainda mais. A princípio, guarda semelhanças com o que a Williams fez nesta área, lembrando que eles também usam motor Mercedes, mas levando tudo a outro nível.

Essas laterais enxutas funcionam em conjunto com outras mudanças que foram introduzidas no assoalho, que parece focado em centralizar mais a geração de downforce na porção de baixo do carro. Na parte de cima, há muito mais espaço para o fluxo de ar alimentar melhor a porção traseira do assoalho, fundamental neste novo regulamento da Fórmula 1 por ser a grande fonte de pressão aerodinâmica do carro.





Trata-se de uma interpretação tão radical das regras e que chamou a atenção dos rivais. A Ferrari, inclusive, destacou o posicionamento dos espelhos estarem montados na estrutura de impacto lateral e com uma série de pequenos defletores que direcionam o ar que vem dos pneus. "É algo que não antecipei", disse Mattia Binotto. O posicionamento e uso dessa estrutura são alguns dos problemas trazidos pelas novas regras, pois ela tem de ficar 5 centímetros acima em relação ao regulamento anterior.





É interessante também que a Mercedes tenha desenvolvido algo tão diferente mesmo tendo passado metade de 2021 e o início deste ano com o menor tempo permitido para o teste de soluções no túnel de vento e simulações computadorizadas de todo o grid. Isso porque a cota que cada equipe tem é inversamente proporcional à sua posição no campeonato.

