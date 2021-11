Hamilton troca motor e perde cinco posições no grid de largada do GP de São Paulo

O final de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1 não começou bem para Lewis Hamilton. O piloto inglês vai precisar trocar o motor de combustão de sua Mercedes e, por isso, perderá cinco posições no grid de largada da corrida em Interlagos no domingo (14).



De acordo com a apuração da reportagem, a Mercedes acreditava que já tinha resolvido o problema no motor, mas viu uma queda na pressão da água durante o GP do México -onde Hamilton terminou na segunda posição-, o que sinalizou a persistência da falha. Sendo assim, a equipe teve que trocar o motor.



No final de outubro, o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, avaliou uma possível troca de motor como um risco calculado. "É uma decisão que não tomamos ainda, mas temos de avaliar o risco. Ir para o sexto motor no caso de Valtteri não é algo que fizemos por escolha", disse.



O grid de largada do GP de São Paulo vai ser definido com uma corrida sprint às 16h30 deste sábado (13). A punição de cinco posições vale para a prova completa, que será disputada no dia seguinte a partir das 14h. Os horários são referentes ao fuso de Brasília.

É fundamental para Hamilton ter um bom desempenho em Interlagos. O britânico está 19 pontos atrás do líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, da Red Bull.



Nas últimas quatro etapas, a Mercedes venceu os GPs da Rússia e da Turquia, e a RBR levou as provas dos Estados Unidos e do México. Faltam apenas quatro etapas para o final do campeonato, e a diferença entre as duas equipes é de apenas um ponto.