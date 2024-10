Horários, o que levar e tudo sobre o GP de São Paulo

Os dois campeonatos da Fórmula 1 chegam agitados para a 21ª etapa da temporada. Max Verstappen está 47 pontos à frente de Lando Norris, mas tem visto sua Red Bull ser apenas o terceiro melhor carro desde setembro, e tem adotado uma postura agressiva na pista por conta disso. Até porque a Ferrari está crescendo, venceu as duas últimas corridas, e agora ameaça a liderança da McLaren no mundial de equipes, com quatro corridas para o final.





São Paulo terá novamente um final de semana de sprint, e há previsão de chuva para o final de semana.





Como acompanhar o GP de São Paulo:





Sexta-feira, 1º de novembro

Treino livre 1, das 11h30 às 12h30: Bandsports, Bandsports, BandPlay, site da Band

Classificação da Sprint das 15h30 às 16h15: TV Bandeirantes, Bandsports, BandPlay, site da Band





Sábado, 2 de novembro

Sprint, das 11h às 12h; TV Bandeirantes, Bandsports, BandPlay, site da Band

Classificação do GP, das 15h às 16h: TV Bandeirantes, Bandsports, BandPlay, site da Band





Domingo, 3 de novembro

Corrida, a partir das 14h: TV Bandeirantes, BandPlay, site da Band, Rádio Bandeirantes e BandNewsFM





Raio-X do Autódromo de Interlagos

Distância: 4.309m

Número de voltas: 71

Recorde em corrida: 1min10s540 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

DRS - 2 zonas

DRS 1: Detecção no meio do S do Senna e ativação na reta oposta

DRS 2: Detecção na subida do café e ativação na reta principal

Pneus disponíveis: C3 (duros), C4 (médios) e C5 (macios)





Resultado de 2023

Pole Position: Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min10s727





Pódio:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1h56min48

2º Lando Norris (ING/McLaren) +8s277

3º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) +34s155





CARACTERÍSTICAS DO AUTÓDROMO DE INTERLAGOS





O circuito de Interlagos combina dois setores (1 e 3) com retas, que são importantes para as ultrapassagens na corrida, com um segundo setor com curvas de baixa e média velocidades, em que é preciso ter mais downforce no carro para evitar muito desgaste de pneus com um carro muito escorregadio. Por conta disso, o acerto do carro nunca é totalmente voltado para os dois primeiros setores e nem para o segundo





A combinação de curvas faz com que a pista de Interlagos seja considerada muito técnica. Junte-se isso às condições climáticas que costumam mudar rapidamente e a um final de semana de sprint, e a dificuldade para pilotos e equipes se multiplicam.





Outro fator importante para a estratégia é o Safety Car, que foi usado 10 vezes nas últimas cinco corridas e pode mudar o curso da prova.





A classificação costuma ser complicada por conta do trânsito, já que Interlagos é uma das pistas mais curtas do calendário. E, como o pneu dianteiro esquerdo trabalha pouco no segundo setor, é preciso atenção para que ele não saia da janela de temperatura.





INFORMAÇÕES GERAIS PARA QUEM VAI A INTERLAGOS





Abertura e fechamento dos portões: os portões abrem às 8h todos os dias e fecham às 15h.





Crianças menores de cinco anos não entram. Aqueles que têm entre cinco e 12 anos só entram no Autódromo acompanhados dos pais ou responsáveis, sendo necessário levar documento.





Quem comprou meia entrada precisa apresentar RG e carteirinha de estudante ou comprovante de pagamento da última mensalidade.





COMO CHEGAR A INTERLAGOS





Trem + ônibus: Haverá um serviço especial de ônibus saindo da estação Autódromo da CPTM, com paradas próximas aos portões, por 5 reais.





Trem expresso: Nova opção de serviço com trens sem paradas saindo das estações de Pinheiros (com conexão com o metrô, linha amarela) e Morumbi, com embarque em plataformas exclusivas, com tempo de viagem de 25 minutos. O preço do serviço é de 30 reais.





Ônibus: a SPTrans faz um esquema especial, com ônibus saindo de três locais. O serviço se chama Expresso GP São Paulo e sai do SP Market, Aeroporto de Congonhas e Trianon Masp, por 4,40 reais.

Ônibus executivos: serviço oferecido pela Squad, saindo do SP Market, por 260 reais por dia.





Uber e táxi: Atenção especialmente para a volta, quando serão utilizados os bolsões de embarque. São 3 para Uber e um para táxis.





O que pode (e deve) levar:

Capa de chuva

Óculos escuros

Protetor solar (embalagem de até 100ml)

Boné ou chapéu

Mochila pequena (menor que 25 x 25 x 25cm)

Até três itens de alimentação por pessoa em sua embalagem original, com exceção de frutas, que devem estar cortadas e em embalagem transparente tipo "zip lock"





O que não pode levar:

Câmeras profissionais

Caixas de isopor

Latas e garrafas (todo tipo de líquido é vetado)

Guarda-chuva

Pau de selfie

Qualquer objeto que possa ser usado como arma

Sinalizadores





O evento tem sistema cashless e os cartões podem ser carregados online no site do evento (f1saopaulo.com.br) ou em terminais dentro do autódromo, usando cartão de crédito. O valor que não for utilizado poderá ser reembolsado.