Liga Metropolitana de Futsal abre temporada nesta quinta em Londrina

Será realizada nesta quinta-feira (13), no ginásio Moringão, a abertura da XXII Taça Cidade Londrina de Futsal e da Taça FEL Categorias Menores, competições organizadas pela Liga Metropolitana de Futsal. O evento terá início às 19h e vai reunir 28 delegações, de Londrina e outras cidades da região. O valor simbólico da entrada é 1 litro de leite por pessoa e será feita pelo portão superior do ginásio.





“Vocês que gostam do bom futsal, daremos início à temporada da Liga Metropolitana 2025. Será uma grande festa para o futsal e para o esporte de Londrina”, disse Marco Parazi, presidente da Liga Metropolitana de Futsal, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Os jogos da XXII Taça Cidade Londrina de Futsal serão disputados por equipes que vão do sub-7 ao sub-20. O evento contará com DJ antes do início do desfile das equipes, sendo que a delegação mais animada será premiada. O protocolo de solenidade começará às 19h30. Além de equipes de Londrina, estão confirmadas as participações de times de Arapongas, Apucarana, Cambé, Cornélio Procópio, Ibiporã e Marialva.





Segundo o site oficial da Liga Metropolitana de Futsal, a categoria com o maior número de equipes participantes será a Copa Kids sub-11, com 26 times concorrentes.