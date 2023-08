Londrina Basketball conquista a prata no Sul-Brasileiro feminino sub-17

O time feminino da APVE Londrina Basketball conseguiu mais um importante resultado em competições das categorias de base, conquistando o segundo lugar no Campeonato Sul-Brasileiro Feminino sub-17. A competição foi disputada no último fim de semana em Caxias do Sul (RS), de 4 a 6 de agosto, e as meninas trouxeram o troféu e as medalhas de prata para casa após vencerem dois dos três jogos que realizaram. Na grande decisão, jogada no domingo (6), o Londrina acabou sendo superado pelas catarinenses do SR Mampituba (Criciúma/SC) pelo placar de 46 a 30.





Antes da partida final, as londrinenses venceram duas equipes gaúchas: a AMB Santa Cruz (RS) e o Clube Juvenil (RS), com placares de 60 a 27 e 44 a 16, respectivamente. O torneio foi disputado entre quatro clubes, com todos se enfrentando, e tornando-se campeão o time com mais pontos somados.

Publicidade

Publicidade





Como a equipe de Santa Catarina, igualmente ao Londrina, também obteve duas vitórias nos primeiros confrontos, o duelo entre as duas acabou sendo a decisão do campeonato. No terceiro lugar ficou a AMB Santa Cruz, e o Clube Juvenil terminou em quarto.





O Sul-Brasileiro sub-17, organizado pela Federação Gaúcha de Basketball, coloca frente a frente os campeões de cada estado do ano anterior na categoria, além de um convidado do estado-sede. A APVE Londrina Basketball, por ter sido campeã do Campeonato Paranaense 2022, representou o Paraná.

Publicidade





Além de conquistar a segunda posição na competição, Londrina ainda teve como destaque individual a atleta Manuela Fernandes, que joga como armadora, escolhida para integrar o quinteto ideal do torneio. A média de idade do grupo é de 16 anos, e o plantel nessa disputa foi formado por sete jogadoras.





Segundo o técnico interino João Radigonda, que comandou a equipe no torneio, a prata foi uma conquista expressiva, sendo fruto de duelos de alto nível contra times campeões em suas regiões. “Sabíamos que o campeonato seria difícil, conseguimos fazer jogos muito bons contra os dois times do Rio Grande do Sul. No último desafio, acabamos perdendo em um jogo duro contra a equipe de Criciúma, que tem em seu elenco meninas com passagem pela seleção brasileira de base. Fizemos um jogo forte, equilibrado, e as atletas estão de parabéns pelo vice-campeonato. A experiência nos mostra que estamos alcançando um patamar técnico alto, e serviu para identificarmos os pontos que precisam ser melhorados na sequência do ano”, frisou.

Publicidade





Da mesma forma que o time sub-17, a equipe sub-19 da APVE Londrina também ficou em segundo lugar no Sul-Brasileiro da modalidade em 2023. Já a categoria sub-15 do projeto foi outro a ser vice-campeão do torneio em 2019.





Radigonda, técnico das categorias sub-12 e sub-14 da APVE, contou que ganhou uma oportunidade de conduzir o time sub-17 no Sul-Brasileiro. “Sou recém-formado e trabalho na APVE faz três anos, e sou assistente nas categorias acima do sub-14 do técnico Marival Mazzio Junior, treinador oficial do time. Este campeonato foi minha primeira experiência como técnico interino do sub-17, e é uma grande oportunidade que o Marival me deu para o meu crescimento profissional. Agradeço a chance e estou muito feliz e satisfeito com o resultado”, comemorou.





Em 2023, as meninas do sub-17 da APVE ainda disputarão a fase final do campeonato estadual, em novembro. E, em outubro, haverá os Jogos da Juventude do Paraná, em Londrina, mais uma oportunidade para a categoria mostrar sua força. Nesse torneio, as equipes são de sub-17, mas podem ter o reforço de até duas atletas com 18 anos de idade.





Os times da APVE Londrina Basketball contam com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), que investe no projeto recursos provenientes do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe).