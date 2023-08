Londrina Futsal derrota o Pato Branco em casa de virada e entra no G-4 da Liga Feminina

Jogando em casa com apoio da torcida, o Londrina Futsal derrotou o Unidep/Pato Branco (PR) no sábado (5), por 3 a 2, de virada, no ginásio Anhanguera/Unopar Piza.





A vitória, válida pela 8ª rodada da LFF (Liga Feminina de Futsal), alçou o Tubarão das quadras à terceira colocação da competição nacional com 14 pontos. Os gols foram de Bruna, Glória e Gabi Amorim.

Publicidade

Publicidade

Já o Pato Branco continua na lanterna, em 12º lugar, com três pontos





Glória foi eleita o destaque da partida e levou o prêmio individual de melhor jogadora, conhecido em diferentes modalidades esportivas como MVP (Most Valuable Player).

Publicidade





No duelo diante do Pato Branco, as visitantes saíram na frente com um gol de Caroline no início do primeiro tempo. Bruna empatou para o Londrina cinco minutos depois, após aproveitar a sobra de bola em tentativas de Gabi Amorim.





O Tubarão virou o jogo com gol de Glória, que chutou de voleio depois do passe de Dany na lateral.

Publicidade





Com menos de um minuto do segundo tempo veio o empate do Pato Branco com Kawane. E aos 11, Gabi Amorim pôs o Londrina na frente de novo, sacramentando a vitória alviceleste.





Em terceiro lugar na LFF, o Londrina Futsal soma 14 pontos em sete jogos, um a menos que o Barateiro (SC), que tem a mesma pontuação e está em segundo. O líder é o Taboão da Serra (SP), com 19 pontos. Já o Stein Cascavel (PR) fecha o grupo dos quatro primeiros colocados (G4), com 13 pontos e apenas cinco jogos disputados.





O time londrinense volta às quadras já nesta quarta-feira (16), às 19h30, diante do Cianorte, no duelo de ida das quartas-de-final do Campeonato Paranaense Série Ouro. A partida será em casa, com entrada gratuita, novamente no ginásio Anhanguera/Unopar Piza.