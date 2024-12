Londrina Bristlebacks busca título Brasileiro no futebol americano

O estádio do Café será palco neste sábado (7) de mais uma decisão de futebol americano. LEC Bristlebacks e Ocelots FA, de Jundiaí (SP), disputam a final do Campeonato Brasileiro D2, a segunda divisão nacional da modalidade. A partida começa às 19h.

A equipe londrinense chega invicta para esta decisão e busca o seu primeiro título brasileiro, nesta que é a sua primeira final. Os dois times já garantiram vaga no Brasileiro D1, em 2025. Ao longo da competição foram seis jogos com seis vitórias.





Foram quatro vitórias na primeira fase. Nas quartas de final, o LEC Bristlebacks passou pelo Matilha (RS) por 28 a 20 e, na semifinal, despachou o Bravos (RS) por 35 a 7. O time paulista também não perdeu nenhuma partida neste Brasileiro.





Em toda a temporada, o Londrina disputou 12 partidas e sofreu apenas uma derrota, na final do Campeonato Paranaense, também disputada no estádio do Café, em julho. O revés foi para o Coritiba Crocodiles.





O presidente do LEC Bristlebacks, Rafael Algarte, ressaltou a ótima temporada da equipe e comemorou a oportunidade de trazer mais uma final para o estádio do Café.





"O Ocelots é o atual campeão desta competição e com certeza será uma grande partida para coroarmos este grande ano. A escolha do local da final é uma prerrogativa da Confederação, mas apresentamos um projeto, garantindo toda a estrutura e condições no estádio do Café, para trazermos o jogo para Londrina e fomos atendidos", comentou.