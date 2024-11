Londrina Bristlebacks joga neste domingo no Café pelo Brasileiro de Futebol Americano

Neste domingo (3), às 9h, o Londrina Bristlebacks recebe o Matilha dos Vales, do Rio Grande do Sul, no estádio do Café. O jogo é valido pelas quartas de final da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A abertura dos portões está prevista para às 8h. Os ingressos solitários custam R$10,00 mais 1kg de alimento não perecível, e serão vendidos na hora.





Rafael Algarte, presidente e atleta do Londrina Bristlebacks, está confiante na vitória, mas ressalta a dificuldade da partida. “O Matilha vai enfrentar uma viagem longa para chegar aqui, mas é um time que se mostrou muito consistente no campeonato, com dois atletas estrangeiros. Então vai ser uma partida bem dura”, comentou.

O time de Londrina está invicto na competição e vem de uma vitória contra o Vikings Futebol Americano, de São Paulo. No último jogo, os Bristlebacks venceram os paulistas por 24 a 12, somando quatro vitórias e se classificando como primeiro do grupo B.





Neste ano, os Bristlebacks foram vice-campeões do Paranaense, jogando a final contra o Coritiba Crocodiles. Em 2022 e 2023, a equipe já havia conquistado a Taça Pinhão Bowl.





