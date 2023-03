Londrina/FEL/IPEC é bicampeã paranaense sub-20 de atletismo; conheça os medalhistas

Equipe fez campanha irretocável, com mais que o dobro de pontos do segundo colocado, vencendo no masculino, feminino e geral





Foi mais uma campanha para comemorar, e muito. Campeão nos naipes feminino e masculino, e também no geral, a equipe Londrina/FEL/IPEC repetiu o feito do ano passado e se manteve como a principal força do Paraná na categoria sub-20. O Campeonato Paranaense deste ano foi realizado no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel.

A equipe foi campeã no masculino com 299 pontos e 296 entre as mulheres, contabilizando 595 no geral, mais que o dobro da segunda colocada. No quadro de medalhas, o time londrinense conquistou 44 medalhas, sendo 14 ouros, 20 pratas e 10 bronzes.





O técnico Gilberto Miranda ressalta que os motivos para comemorar vão além dos números obtidos na pista. “Acredito que tem muito do nosso trabalho deste início de ano, focado numa preparação mais forte para a temporada. A maioria dos atletas desempenhou muito bem, melhorando marcas e mostrando evolução em relação ao ano passado, e isso também é importante”, destacou o treinador.

Gabriela Tardivo foi o grande destaque da equipe. Ela conquistou dois ouros – nos 5000 metros e 3000 metros com obstáculos – e uma prata – nos 3000 metros. A atleta também anotou o novo recorde do campeonato nos 3000 metros com obstáculos: 10m48s04. “Muito feliz por mais essa conquista e poder ajudar a equipe a fazer uma grande campanha”, falou a jovem, escolhida como melhor índice técnico da competição.





“Foi uma etapa importante de preparação visando também o Campeonato Brasileiro Sub-20”, acrescentou a treinadora Silvana Vieira, lembrando a competição que será realizada no mês que vem, também em Cascavel.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba Advocacia, Centro do Coração e Academia AS Fitness.





CONFIRA TODOS OS MEDALHISTAS DO TIME:

OURO

- Gabriela Tardivo - 5000m 18.13.77

- Gabriela Tardivo – 3000 metros com obst. 10m48s04 (novo recorde do campeonato)

- Ruan Miguel dos Santos - 400m c/bar 56s07

- Luis Felipe Abílio Barbosa – lanç. do martelo 57,39m

- Júlia Barbosa – lançamento do disco – 40,00m

- Paulo Henrique Romualdo - 110m c/barreiras 14s29

- Artur Treicher Neto 400m - 49.76

- Revezamento 4x100 masc.

- Revezamento 4x100m fem.

- Kauã Henrique de Lima – 3000m com obst. 10m33s07

- Revezamento 4x400m misto

- Alessandro Buttner Almeida – 1500m 4m22s83

- Maria Eduarda Ferreira de Oliveira – Heptatlo 3518

- Revezamento 4 x 400m masculino 3min28s70





PRATA

- Ana Clara Venâncio dos Santos – lanç. do martelo 44,50m

- Elisa Santana - salto em altura 1,58m

- Maria Eduarda Ferreira - 400m c/bar 1.07.13

- Nicole Domene - 100m 12.44

- Luiz Henrique Gonçalves - salto em altura 1,94m

- Ana Clara Venancio dos Santos – lanç. do disco 37,26m

- Elisa Santana da Silva - 100m c/barreiras 15.91

- Illan Ilson da Silva - 110m c/barreiras 16.50

- Ruan Miguel dos Santos – 400m 50s42

- Júlia Ribeiro (Rimar) – 400m 56s65

- Samuel de Paula Souza – salto em distância 6,45m

- Nathalia Nerling Aguiar- 4m48s99

- Bianca Davi de Souza - 3000m com obst. 12m12s88

- Gabriela de Freitas Tardivo – 3000m 10m13s81

- Artur Treicher Neto – 200m – 22s61

- Elisa Santana da Silva – Heptatlo 3382

- Giovanna Nogueira Vespero – Arremesso do peso – 12,15m

- Kaua Henrique de Lima Ribeiro Oliveira – 800m – 2m03s33

- Samuel Oliveira Evangelista – Decatlo 2573





BRONZE

- Gabriel Tavares Borges - salto em altura 1,89m

- Gabriel Tavares Borges - 110m c/barreiras 18s03

- Gabriel Felipe Barreto dos Santos – 400m 50s87

- Letícia Evelyn Lopes – 400m 59s09

- Luiz Henrique Gonçalves – salto em distância 6,07m

- Laura Kamiya de Campos – lanç. do dardo 24,66m

- Patrick Junior da Silva – 200m - 22.61

- Laura Catharino dos Santos – Heptatlo – 2733

- Samuel Andre de Paula Souza – salto triplo – 12,35m

- Nathalia Nerling Aguiar – 800m 2m17s80