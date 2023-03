Com queda do Cianorte, treinador Alexandre Gallo se aproxima do LEC

O Londrina vai oficializar no início desta semana a contratação do técnico Alexandre Gallo. O treinador encerrou o seu trabalho no Cianorte com a eliminação da equipe nas quartas de final do Campeonato Paranaense.





A expectativa é que Gallo se apresente a partir de terça-feira (14) no CT da SM Sports.





Gallo viu o Cianorte se despedir do Estadual no sábado (11) à noite após derrota por 2 a 0 para o Maringá, no estádio Willie Davids. O Leão do Vale havia vencido a partida de ida por 1 a 0. Os gols da classificação maringaense foram marcados por Bruno Lopes e Iago, aos 48 minutos do segundo tempo.

A eliminação no Paranaense encerra a temporada do Cianorte, já que a equipe não tem mais calendário no ano. Esta situação também colabora para a vinda rápida de Alexandre Gallo para o LEC. O treinador terá um mês de trabalho até a estreia alviceleste na Série B.





O Tubarão começa a sua caminhada no Brasileiro diante do ABC, no estádio do Café. O Nacional começa no dia 14 de abril. No sábado, em jogo-treino contra o PSTC, o LEC venceu por 4 a 3 e o time foi dirigido pelo auxiliar Edson Vieira, que utilizou 25 jogadores no treinamento.

Com a classificação, o Maringá vai enfrentar na semifinal o Athletico, com o primeiro jogo no Willie Davids e a volta na Arena da Baixada - o Furacão confirmou a classificação ao golear o São-joseense por 4 a 0, domingo à noite, na Arena da Baixada (vencera a partida de ida por 5 a 2, em São José dos Pinhais).





Antes, no entanto, o Maringá volta as atenções para a Copa do Brasil. O time entra em campo nesta terça-feira, às 20h, para enfrentar o Marcílio Dias (SC), no Willie Davids, pela segunda rodada da competição.





A outra semifinal do Paranaense será entre Operário e FC Cascavel, com a primeira partida no estádio Olímpico Regional.





