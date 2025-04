Londrina Handebol disputa torneio no Rio Grande do Sul e visa vaga no Brasileiro

O Londrina Handebol vai disputar a Copa Sul feminina neste final de semana, em Viamão-RS, em competição que vale uma vaga para o Campeonato Brasileiro de Clubes de 2025. O torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), é um triangular contra as equipes gaúchas de Torres e Canoas, que se enfrentam na abertura da disputa nesta sexta-feira (4), às 19h.





O elenco do Londrina Handebol viaja no fim da tarde desta sexta e chega em Viamão na manhã de sábado (5). A estreia da equipe será no mesmo dia, às 17h, contra o Canoas. O segundo jogo da equipe será no dia seguinte, domingo (6), contra Torres, às 12h. O time que somar mais pontos será campeão da Copa Sul e vai disputar o Campeonato Brasileiro.





“Temos a expectativa de fazer dois bons jogos. Nossa equipe está muito renovada e cada ano é um novo desafio. Queremos voltar com a vitória e a classificação. São meninas jovens. Vamos nos preparar bem para as partidas e garantir a vaga”, destacou Camila Tsuzuki, auxiliar-técnica do Londrina Handebol, equipe que é financiada pelo Pro Esporte e pelo Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).





As partidas da Copa Sul serão transmitidas pelos canais do Youtube TVCBHb, da Confederação Brasileira de Handebol, e FGHb, a Federação Gaúcha de Handebol.