Londrina: Incentivo ao esporte forma atletas e inspira alunos

A formação de um atleta pode ser iniciada a partir de um pequeno espaço que receba um olhar cheio de possibilidades e, para que isso seja efetivamente levado a ação, é necessário que a população entenda e assuma a responsabilidade com essa prática, importante para o lazer da comunidade, unindo todos os benefícios da atividade física.





Londrina faz parte dessas cidades que possuem uma estrutura convidativa para receber e investir em esportes ao ar livre, também em clubes e ginásios espalhados pela cidade e, uma das encarregadas em fazer com que esses ambientes encontrem interessados pelo esporte, pela educação e por organizar a comunidade em torno de uma prática esportiva é a FEL, Fundação de Esportes de Londrina, que possibilita a realização do sonho de futuro atletas locais, estimulando à prática e a participação da comunidade em competições federadas.

Além de oferecer diferentes modalidades de esportes, há também a organização de campeonatos, para os quais a Fundação se encarrega da administração de espaços públicos esportivos e realiza parcerias com entidades. Também as mantém com iniciativas de direito ao esporte, lazer e saúde à sociedade londrinense, oferecendo opções de esportes comunitários.





Dentro da FEL, são divididos por faixa etária as modalidades contempladas pela Fundação, a participação inicia a partir dos 12 anos. Os programas do segmento “Adulto” possuem 27 modalidades distintas de esportes, “Juventude” entra com 25 modalidades, “Master” com 9 modalidades e o de “Pessoas com Deficiência" que possuem 16 modalidades. Todas oferecidas através de editais que necessitam da apresentação do projeto elaborado para concorrer nas áreas disponibilizadas.





À frente da presidência da FEL, desde 2021, e também técnico da Seleção Brasileira de Karatê, Marcelo Oguido, 52, ressalta a importância da Fundação na criação de novos atletas na cidade, independe da modalidade esportiva, os moradores de Londrina que possuem o interesse pela prática ou o desejo de seguir como um profissional do esporte, encontram nos projetos essa possibilidade: “Vários atletas que saíram de nossos projetos estão representando Londrina em competições nacionais e internacionais. São convocados para seleção Brasileira de várias modalidades, saíram e tiveram o incentivo daqui”. E, isso se dá também pelo FEIPE, Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, que possui o objetivo de incentivar a prática de esportes com recursos. Através dele, entidades interessadas ficam responsáveis por representar Londrina em competições estaduais e nacionais, dessa forma, milhares de jovens atletas, paratletas, técnicos e comissão técnica são beneficiados pelo FEIPE.





