Titãs: Fãs vivem expectativa por show em Londrina

Quase duas semanas depois do anúncio da última leva de shows da turnê Titãs Encontro, que incluiu uma apresentação em Londrina, em 8 de dezembro, os fãs da banda vivem a expectativa pela confirmação do local da apresentação na cidade e pela liberação da venda dos ingressos.





A oportunidade de ver de perto a formação original da banda após 30 anos tem feito muitos moradores de Londrina, região, e até de lugares mais distantes, fazerem buscas constantes na internet atrás de um ingresso. O termo “Titãs Londrina” aparece em destaque durante os últimos dias nas buscas associadas ao nome da cidade.

Publicidade

Publicidade





Das 13 apresentações que ocorrem entre outubro e dezembro nos Estados Unidos, Portugal e Brasil, apenas as datas de Londrina e Uberlândia (MG) seguem com a informação “Em Breve”, tanto para o local do show, como para a venda de ingressos.





Como sabe que a apresentação em Londrina deverá ser concorrida, a professora Jéssica Moura não quer correr o risco de ficar sem ingresso. Todo dia ela entra no site oficial da turnê para conferir se há novidades. “É uma oportunidade única. Estou toda hora olhando se já liberaram a venda. Quero garantir um bom lugar”, conta.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.