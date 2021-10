Londrina recebe os Jogos Abertos Paralímpicos do Paraná no final de semana

Londrina será a casa do esporte paralímpico do Paraná no próximo sábado (30) e domingo (31). Na ocasião, a cidade receberá, pela quinta vez desde 2012, a nona edição dos Parajap’s (Jogos Abertos Paralímpicos do Paraná).

Por conta da pandemia, a competição, que reúne delegações de todo o estado, terá um formato mais enxuto em 2021, sendo concentrada no final de semana. Todas as medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus serão seguidas, com o objetivo de garantir a segurança e a saúde dos participantes.

Durante as competições, os melhores atletas do estado terão a chance de levar o título de campeão da sua modalidade, bem como o título geral do Parajap’s para a sua cidade. No total, 811 atletas, representando 29 cidades, participarão dos Jogos.





Somando todos os participantes – entre dirigentes, comissão técnica e staff – são cerca de 1.300 pessoas envolvidas na realização do evento. Todos os participantes farão, obrigatoriamente, o teste de Covid-19 nos dias que antecedem a competição.

Dezenas de espaços esportivos serão movimentados pelas 14 modalidades da competição. Pontos importantes da cidade vão receber as disputas do Parajap’s, como a UEL (Universidade Estadual de Londrina), o Jardim Botânico, o Zerão e também clubes esportivos, como a AFML (Associação dos Funcionários Municipais de Londrina), o Grêmio Londrinense e o Iate.





As competições de sábado (30) serão realizadas todas no período da tarde, das 13h às 19h. Já no domingo, as disputas ocorrerão de manhã, começando às 7h e se estendendo até as 13h. O evento é aberto ao público e, para acompanhar os Jogos, é obrigatório o uso de máscaras. Em caso de disputas em ambientes fechados, também será preciso respeitar o distanciamento social.







A programação completa do evento será divulgada nas redes sociais da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), que também fará uma ampla cobertura das competições, trazendo os resultados da delegação londrinense e contando as boas histórias do Parajap’s. A FEL está presente no Facebook e no Instagram.





O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido, convidou a população a prestigiar o evento. “O Parajap’s entrega o que há de melhor em competições esportivas, propiciando disputas em alto nível e um entretenimento saudável e divertido para toda a família. Quem puder, passe nos locais de competição, prestigie o evento ou acompanhe pelas nossas redes sociais, vale muito a pena”, destacou Oguido.





O presidente ressaltou, ainda, que a cidade vem se tornando a casa do esporte paralímpico do Paraná. “Receberemos, com muito orgulho, os Parajap’s, sendo que é a quinta vez que Londrina sedia os Jogos, dentre as nove edições que o estado realizou. Assim, nos consolidamos como referência paradesportiva no Paraná. Desde o início da gestão do prefeito Marcelo Belinati, recolocamos Londrina no cenário de grandes eventos esportivos. Ficamos imensamente gratos ao governo estadual por acreditar no nosso trabalho e, mais uma vez, trazer o Parajap’s para Londrina”, agradeceu.





A 9ª edição dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, e da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina.