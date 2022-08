Londrina vai receber etapa do Campeonato Brasileiro de Drift em setembro

Londrina receberá, nos dias 10 e 11 de setembro, a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Drift. A competição acontecerá das 9h às 17h, no Autódromo Internacional Ayrton Senna e receberá pilotos de renome nacional e internacional.





Essa é a segunda vez que o evento vai acontecer em Londrina e os ingressos já podem ser adquiridos pelo site. Os valores mudam de acordo com o local e o dia escolhido. A arquibancada no sábado (10) custa a inteira R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia. Já no domingo (11), o valor da inteira é R$ 50,00 e a meia, R$ 25,00.

De acordo com o diretor da Ultimate Drift, Fábio Manfio, durante os dois dias de competição, o público poderá acompanhar as categorias Ultimate Drift (principal) e a Ultimate Light (de acesso). “Nós vamos dividir os dias entre as duas categorias. No sábado, teremos toda a etapa da categoria Light e parte classificatória da categoria pró e, no domingo, será um dia inteiro dedicado às batalhas entre os pilotos da categoria principal do nosso campeonato. Quem vier prestigiar, pode ter certeza de que assistirá um evento emocionante e de muita adrenalina”, contou o diretor.





Manfio também ressalta que a organização do evento se preocupou em oferecer uma estrutura de evento que atendesse ao público durante toda a competição. “Como é um evento longo, nós pensamos em uma estrutura que permitisse que a família toda se divertisse, oferecendo o máximo possível de entretenimento. Por isso, o público poderá prestigiar uma praça de alimentação repleta de opções, algumas atrações extras que são surpresa e diversos brinquedos para as crianças. Fizemos isso para que as pessoas possam se divertir não só com o espetáculo dos carros, mas também com essas outras maneiras de ter essas interações em família”, comentou.

O drift é a modalidade do automobilismo que cada vez mais vem recebendo adeptos, principalmente no Brasil – que tem recebido uma grande visibilidade nos últimos anos por conta dos pilotos-celebridades. “Nós temos atualmente mais de 60 pilotos inscritos no campeonato brasileiro e, muitos deles, são destaques nos cenários nacional e internacional. Alguns, inclusive, competem também na Fórmula Drift que é o maior e principal campeonato de drift do mundo, realizado nos Estados Unidos. Alguns desses pilotos de grande renome, que estarão em Londrina, são Bruno Bar, Jorge Garcia, João Barion, Márcio Kabeça e muitos outros”, contou o diretor.