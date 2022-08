Equipe londrinense de atletismo vence Campeonato Brasileiro sub-18

A melhor equipe de atletismo sub-18 do Brasil é a Londrina/FEL/IPEC. No último fim de semana, o time pé-vermelho escreveu mais um capítulo em sua história de 22 anos. Com uma campanha irretocável, faturou os títulos feminino, masculino e geral do Campeonato Brasileiro Interclubes, que aconteceu no CNDA (Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo), em Bragança Paulista (SP).



A agremiação londrinense fez frente a equipes de maior investimento no Brasil e levou o título geral somando 167,5 pontos, mais de 50 de vantagem para o segundo colocado Centro Olímpico (SP). Entre os homens, o primeiro lugar veio com 84 pontos somados, e 83,5 da equipe feminina.



No total, a equipe de Londrina conquistou 12 medalhas, sendo seis ouros, duas pratas e quatro bronzes. Em grande fase, Júlia Ribeiro, de 17 anos, foi o grande destaque da equipe, sendo a única atleta da competição a conquistar três medalhas de ouro, nos 200 metros, 400 metros e revezamento 4 x 400 metros misto. Luis Felipe Abílio, que conquistou o bicampeonato da competição no lançamento do martelo, foi eleito o melhor atleta entre os homens.



O técnico Gilberto Miranda classificou a conquista como uma das mais importantes da história da equipe. “O Campeonato Brasileiro é uma competição grandiosa, que reúne sempre os melhores do Brasil, com nível altíssimo de disputas. Só com muito trabalho e dedicação extremos é possível almejar e conquistar um título como esse, brigando e vencendo as principais equipes do Brasil, inclusive em termos de investimentos”, ressaltou o treinador.



Esse foi o segundo título brasileiro na categoria sub-18 do time londrinense em menos de três anos. Em 2019, a equipe foi campeã da edição feita em Porto Alegre. Lembrando que em 2020 a competição não aconteceu por conta da pandemia do coronavírus.



Com mais três ouros para a sua coleção, a londrinense Júlia Ribeiro credita a boa fase aos treinos. “A gente vêm de uma sequência muito forte, e venho trabalhando muito isso com o meu treinador (Gilberto Miranda). Foi uma competição muito dura e, graças a esse trabalho, conseguimos alcançar tantos bons resultados. Foi um Brasileiro inesquecível para mim e também para a nossa equipe, que lutou muito por esses títulos. Estou muito feliz”, disse a jovem.



Para completar o fim de semana, a equipe também celebra as nove vagas garantidas para o Campeonato Sul-Americano Sub-18, que será feito em São Paulo, em setembro. Os campeões Luis Felipe Abílio (lançamento do martelo), Júlia Ribeiro (200 metros e 400 metros), Camila Flach (lançamento do disco) e Matheus Gama (200 metros), além de Bianca Davi de Souza, Gabriel Tavares, Paulo Romualdo, Luiza Camargos e Ruan Miguel Souza vão representar o Brasil na competição internacional.



Ouro

Luis Felipe Abílio - lançamento do martelo

Júlia Ribeiro (Colégio Ética) – 400 metros e 200 metros

Camila Flach – lançamento do disco

Matheus Gama (Colégio Ética) – 200 metros

Revezamento 4 x 400 metros misto – Júlia Ribeiro, Ruan Miguel Souza, Letícia Lopes e Paulo Romualdo)



Prata

Ruan Miguel Souza – 400 metros com barreiras

Gabriel Tavares – salto em altura



Bronze

Luiza Camargos Batista - salto com vara

Bianca Davi de Souza – 2000 metros com obstáculos

Ruan Miguel Souza – 400 metros rasos

Camila Flach – arremesso do peso