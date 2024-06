Londrinense luta por vaga olímpica no Troféu Brasil; equipe terá mais oito atletas na competição

A londrinense Livia Avancini, do arremesso do peso, terá sua última chance de somar pontos para o ranking mundial da World Athletics, classificatório para Paris. A equipe Londrina/FEL/IPEC terá mais oito atletas nas disputas do Troféu Brasil, competição que começa nesta quinta-feira (27) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), os competidores terão muitos desafios pela frente.





Livia Avancini tem a principal missão nas disputas, ela já tem em seu currículo oito medalhas consecutivas na competição. A campeã da prova do arremesso do peso em 2021 terá sua última chance de somar pontos para o ranking mundial da World Athletics e manter vivo o sonho de ir aos Jogos Olímpicos de Paris, no mês que vem. O próximo dia 30 é a data limite para buscar índice e pontos visando a classificação para a maior competição do planeta.

Para alcançar o sonho de representar o Brasil em Paris, a atleta precisa novamente figurar entre as primeiras colocadas e promete entregar tudo para conseguir seu objetivo.

“Fizemos uma boa preparação e agora é buscar uma boa marca e quem sabe mais um título, para ficar mais perto da vaga (olímpica). Vou dar o meu melhor e espero fazer uma boa competição”, falou a arremessadora de 32 anos, há 20 na equipe londrinense.

Oito atletas representará o time pé-vermelho





Além de Livia, serão mais oito atletas representando o time pé-vermelho na competição, todos da categoria sub-20, medalhistas no último campeonato brasileiro da categoria, realizado no começo deste mês: Maria Eduarda Ferreira Oliveira (salto em altura), Sabrina Gabrieli Pena (800 metros), Luiz Henrique de Oliveira Gonçalves (salto em altura), Kauane Rebeca Joaquim (5000 metros), Julia Barbosa (lançamento do risco), Giovanna Nogueira Vespero (lançamento do martelo), Giovanna Aparecida Rocha Venâncio (lançamento do disco) e Bianca Cristine Davi de Souza (3000 metros com obstáculos).

Campeão brasileiro sub-20 do salto em altura, Luiz Henrique de Oliveira Gonçalves, é o atual líder do ranking nacional, disputa a competição pela primeira vez e mira experiência. “É uma competição de nível muito forte, espero fazer minha melhor marca e seguir me preparando bem para o Sul-Americano no mês que vem”, disse ele.





Troféu Brasil

A 43ª edição do Troféu Brasil terá a participação de 875 atletas, representando 114 entidades esportivas, de 21 estados brasileiros e o Distrito Federal. A competição terá transmissão ao vivo no YouTube do Time Brasil e no Canal Olímpico.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) e IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura); e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Unicesumar, CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Zuba Advocacia, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro, Raphael Cruz Fisioterapia Esportiva e Academia AS Fitness.





