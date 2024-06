Chegada do inverno aumenta risco de lesões durante prática de atividades físicas

A prática de exercicos fÍsicos no inverno pode se tornar um grande desafio, podendo aumentar, inclusive, o risco de lesões.





Segundo especialistas, o principal desafio é manter a motivação nos dias frios e seguir a rotina de exercícios físicos com disciplina, sem perder ritmo e propósito e prevenir lesões, que com a queda das temperaturas, tem maior chance de ocorrer.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O aumento de risco de lesões se deve a uma combinação de fatores como ambiente, vestuário, características físicas, estado de saúde, idade e intensidade do exercício.





De acordo com Roberto Tauchman, médico ortopedista do Pilar Hospital, é possível praticar atividades física no inverno prevenindo e diminuindo o risco das lesões.

Publicidade





“A primeira medida é avaliar as condições climáticas, como temperatura, chuva, vento e umidade. É crucial ajustar a intensidade e a duração da atividade física conforme essas variáveis. Além disso, é importante considerar a experiência e a preparação física e mental do praticante antes de iniciar a atividade”, explica.





Outro fator importante para prevenção e o a boa alimentação e hidratação, já que o gasto calórico aumenta com a necessidade de manter a temperatura corporal outro fator pode ser o uso de roupas apropiadas.

Publicidade





“Usar roupas apropriadas que proporcionem cobertura e proteção contra o frio é crucial para a prática de atividades ao ar livre. Além disso, um bom descanso e uma noite de sono adequada são vitais para a recuperação muscular e a diminuição do risco de lesões”, orienta.