Londrinenses brilham e conquistam medalhas em Sul-Americano do Brasil em SP

Veteranas Tatiane Raquel Silva e Livia Avancini, e a novata Julia Ribeiro conquistaram quatro medalhas para o selecionado verde e amarelo





As londrinenses Tatiane Raquel Silva, Livia Avancini e Julia Ribeiro (Rimar), da equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo, tiveram participação de destaque no título brasileiro no Campeonato Sul-Americano adulto, disputado em São Paulo no último final de semana. O trio brilhou com a conquista de quatro medalhas para o Brasil, sendo um ouro e três pratas.

Tatiane Raquel Silva venceu os 3000 metros com obstáculos e escreveu mais um capítulo de uma história que já a coloca como um dos principais nomes da prova na América do Sul. Dona de 10 títulos brasileiros, a londrinense alcançou seu terceiro ouro sul-americano em São Paulo. “Creio que isso é fruto de um trabalho muito forte que eu e minha equipe temos desenvolvido nesses últimos anos. É sempre bom ter seu nome na história com grandes conquistas”, falou a atleta de 33 anos, formada na escolinha do projeto Londrina Atletismo, que tem sede no CEFE - Centro de Educação Física e Esportes da UEL.





No arremesso do peso, Livia Avancini superou as dores e uma lesão recente para alcançar mais um pódio. Com um arremesso de 17,04 metros, a londrinense repetiu a prata conquistada no Troféu Brasil no começo do mês. “Foram dias complicados, de dúvidas, e esse resultado é muito importante pra mim porque tem uma superação importante. Não fosse o suporte da minha equipe, nada seria possível. Uma prata que vale muito, e seguimos firmes no trabalho, em busca de melhorar sempre”, disse a arremessadora, mais uma referência da equipe descoberta nos trabalhos de formação na UEL.





Atleta mais nova da delegação brasileira, Julia Ribeiro (Rimar), debutou numa competição adulta com a seleção brasileira aos 18 anos. E mostrou mais uma vez que tem estrela ao ganhar duas medalhas de prata, nos revezamentos 4 x 400 metros misto e 4 x 400 metros feminino. “Tudo isso que tenho vivido é um grande sonho. No esporte que eu amo, uma carreira ainda curta, com conquistas e oportunidades inesquecíveis. Só tenho a agradecer a todos que acreditam em mim e me apoiam no dia a dia”, destacou a jovem, atual bicampeã nacional sub-20 nos 400 metros rasos.





Com os resultados, o trio soma pontos importantes no ranking mundial mirando a vaga olímpica. Livia e Tatiane seguem na expectativa também da classificação para o Campeonato Mundial da Hungria, mês que vem na capital Budapeste. O torneio será realizado de 19 a 27 de agosto, com mais de 2.000 atletas de mais de 200 países.