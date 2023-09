Londrinenses trazem para o PR etapa de aeromodelismo paulista

Londrina Futsal derrota Cianorte e vai à semifinal do Paranaense Feminino

A modalidade disputada neste fim de semana é o VCC (Voo Circular Controlado), na qual o piloto controla as aeronaves através de dois cabos de aço presos à asa do avião e uma série de manobras devem ser executadas dentro de um tempo predeterminado.

Apesar de ter origem no Estado de São Paulo, a Cipa terá uma etapa anual em Londrina devido à quantidade de atletas da cidade que participam do torneio.

Londrina vai sediar uma etapa do Cipa (Campeonato Interior Paulista de Aeromodelismo) neste sábado (16) e domingo (17), na pista de aeromodelismo do Lago Igapó. O evento é aberto e, além da disputa, serão sorteados dois cursos de aeromodelismo para os presentes.





As manobras são avaliadas por três juízes. Depois de realizar três voos, o competidor com maior pontuação vence a prova. Os vencedores da etapa e os ganhadores dos cursos de aeromodelismo serão divulgados no domingo.





Vai haver food truck entre 11h e 14h. Quem quiser se familiarizar com as manobras, pode acessar o Instagram @ALOA_vcc.