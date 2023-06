Londrina sedia competição de aeromodelismo neste sábado; conheça a modalidade

O público londrinense está convidado para apreciar uma competição de aeromodelismo, que ocorrerá no dia 24 de junho, a partir das 8h30, na pista pública do Lago Igapó 2 (Rua Senador Souza Neves). Um evento posterior já está previsto para setembro, que também contará com food trucks para os espectadores desfrutarem.





O aeromodelismo é uma modalidade que permite pilotar aviões em miniatura, controlando seus movimentos e executando manobras no ar. Uma das modalidades mais populares é o voo circular controlado, onde o avião gira em torno do piloto por meio de dois cabos de aço.

Em Londrina, se destaca a modalidade acrobacia aérea, também conhecida como F2B. Nessa modalidade, cada piloto deve executar uma sequência de manobras pré-determinadas, formando desenhos no céu. Cinco juízes avaliam o formato, altura e execução das manobras, atribuindo notas aos pilotos. Após três voos, é feita a somatória dos pontos e o piloto com a maior pontuação é declarado vencedor. Os três primeiros colocados recebem premiação, enquanto os demais participantes recebem medalhas.