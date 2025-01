Lutador de Londrina vence maior competição de kickboxing da América Latina

O lutador de kickboxing londrinense Angelo de Souza Cantizani, de 25 anos, foi campeão na categoria peso leve até 60 kg no WGP 78, considerado o maior evento de luta profissional da América Latina, que ocorreu em 21 de dezembro, em Cascavel (Oeste do Paraná).





Na categoria de Cantizani, estavam na disputa um atleta de Cascavel, um atleta de Toledo e um do Paraguai. "Fiz a semifinal contra o atleta de Cascavel e, na luta duríssima de três rounds, saí vitorioso por decisão unânime. Depois de aproximadamente 30 minutos, voltei para o ringue para fazer a final contra o atleta de Toledo, que também venceu na primeira rodada. Apesar de ser um adversário muito experiente e resistente, venci com vantagem ampla, conseguindo um knockdown [termo usado para descrever quando um lutador é derrubado e não consegue se levantar] no meio do segundo round com um cruzado de esquerda. Ainda assim, ele retornou para a luta, sendo a minha vitória definida por decisão dividida’’, relatou o atleta ao Portal Bonde.

