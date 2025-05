Maior campeão latino-americano vai estar em encontro de patinadores em shopping de Londrina

Maxwell Santos, o maior campeão latino-americano de patinadores, estará no encontro que reunirá atletas profissionais e amadores, além de iniciantes na modalidade, no próximo domingo (16), a parti das 9h até 12h, no Londrina Norte Shopping.





O patinador promete motivar o público e incentivar as pessoas a persistirem na prática dos patins. Seis vezes campeão da América do Sul e pelo menos 23 vezes campeão brasileiro, o jovem estará ao lado de outros colecionadores de títulos no evento que é gratuito e aberto ao público.





“Eu subi nos patins pela primeira vez quando eu tinha 13 anos e percebi que a coisa poderia virar profissão quando eu tinha 14 anos. Pessoas importantes me falaram que eu tinha talento e que se eu continuasse treinando ia dar certo”, conta Max, como é conhecido. O primeiro pódio dele foi em um campeonato brasileiro, em Curitiba. Hoje, ele já conquistou diversos outros títulos brasileiros e sul-americanos, tornando-se o maior campeão da modalidade em toda a América do Sul. É ele o atual campeão sul-americano.

Domingo, no Londrina Norte Shopping, Max quer interagir bastante com o público, mostrar algumas manobras e incentivar as pessoas à prática do esporte. “Vou tentar passar uma experiência legal, ensinar, transmitir o máximo de conhecimento possível, fazer com que fique bem dinâmico, divertido, para que a galera aproveite bastante”, afirma. O que ele diria para as pessoas não desistirem? “No começo não é fácil mesmo. Mas, é só não desistir que daqui a pouco já vê que se desenvolverá muito bem.” A meta do atleta, agora, é dar o máximo no próximo Roller Games Mundial.





Além de Max, entre os destaques do evento estão a atleta Rafinha, de 9 anos, que ficou em 4° lugar no Mundial na Itália e deve brilhar com sua habilidade e apresentação de manobras; Priscila Hofmann, campeã Sul Americana e cinco vezes campeã brasileira; Alisson Cruz, vice-campeão Sul Americano e três vezes campeão brasileiro; Andressa Fontinele, campeã Sul Americana de Slalom; e Victor Fialkovics, cinco vezes campeão brasileiro e quatro vezes campeão Sul Americano.

