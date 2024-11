Moringão recebe Festival de Ginástica Rítmica de Londrina pela primeira vez

O Festival de Ginastica Rítmica da ADR (Associação Desportiva e Recreativa da Unopar) irá ocorrer pela primeira vez no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez (Moringão), no dia 16 de dezembro, às 19h. O evento contará com 280 ginastas e estão previstas mais de 20 apresentações. A entrada será pelo portão superior do ginásio e a entrada será 1 kg de alimento não perecível ou um produto de limpeza. Posteriormente, os itens serão doados para a instituição beneficente Casa do Caminho de Londrina.





Com mais de 35 anos, o evento já possui uma longa história e, segundo a coordenadora do projeto, Luciane Oliveira Bernadi, essa será a primeira vez que o festival não ocorrerá dentro da própria Unopar. Segundo ela, a mudança aconteceu porque o evento aumentou de público ao longo dos anos. Somente o ano passado, contou com a presença de 1.000 pessoas.

Além de uma celebração do esporte, o festival é um momento de encerramento dos trabalhos desenvolvidos pela ADR Unopar ao longo do ano de 2024. “Nos campeonatos que participamos, estivemos em todos os pódios, pois nossa equipe é de alta qualidade. Nesta terça-feira (26), estaremos levando todas as atletas para o Campeonato Brasileiro e esperamos estar no pódio nas quatro categorias, de pré-infantil até adulto. Em seguida, teremos o Sul-Americano, no qual das três categorias em que foram feitas seletivas nacionais, vencemos em duas, a pré-infantil (9 e 10 anos) e infantil (11 e 12 anos). Com isso, somos a metade da delegação brasileira nessa edição da competição”, contou a coordenadora.





Além do apoio no festival, a ADR Unopar conta com o patrocínio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através da participação no Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), para participação nos JOJUPS (Jogos da Juventude do Paraná), pela categoria Juventude (13 a 15 anos), e nos JAPS (Jogos Abertos do Paraná), na categoria Adulto (16 anos em diante).