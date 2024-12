Oitava edição da campanha Running4Help pretende arrecadar tênis para estudantes carentes em Londrina

Calçar estudantes que não possuem ao menos um tênis para as aulas de Educação Física nas escolas públicas é o objetivo do projeto Running4Help. Em sua oitava edição, a largada foi dada no dia último dia 20, segue até 31 de janeiro de 2025 e consiste em percorrer quatro quilômetros diários e reverter a rodagem em reais. Assim, cada quilômetro se transforma em R$ 1.





Luciano Pizi e Murilo Silva, idealizadores do projeto, são profissionais de Educação Física e atuam em escolas públicas como professores. "Arrecadamos em média 70 pares de tênis por ano. Assim, ao todo, foram 500 tênis ao longo dos oito anos de campanha. Para este ano, a nossa meta pra essa temporada é arrecadar o suficiente para poder comprar 100 pares de tênis", explicam.

De acordo com os educadores, as crianças beneficiadas são matriculadas em escolas municipais e estaduais da região de Londrina e Cambé. O grupo formado por professores é responsável também por influenciar mais educadores, pois identificam as crianças nas suas escolas e sabem quais são as mais necessitadas.





"São crianças que realmente precisam de tênis e normalmente vão descalças, usando chinelo ou com um calçado que não é o adequado para a prática de atividade física. Então, é feita uma lista, fazemos a primeira compra em março e a entrega dessas doações. Conforme as necessidades, continuamos comprando ao longo do ano", explica Pizi.

CORRIDA PARA AJUDAR





Os professores destacam que há dois objetivos na campanha. "Incentivar as pessoas a se movimentarem no período de férias, quando tudo dá uma parada, e poder ajudar as crianças que precisam", explicam.

"Não se trata de uma corrida com dia e hora marcados, como muitos atletas estão habituados a participar. Temos um grupo de WhatsApp com mais de 50 professores e, em todas as nossas férias escolares os integrantes correm no lugar onde estão e quanto quiserem. A proposta é que a quilometragem percorrida seja convertida em reais."





Para fazer parte desta ação que integra atividade física e solidariedade, basta estar no grupo do WhatsApp e fazer a atividade física. O grupo acrescenta que a adesão também se dá graças ao popular boca a boca.

"Um amigo vai chamando e a publicação na Folha de Londrina sempre contribui para mais pessoas se interessarem. Enfim, as pessoas ficam sabendo, entram em contato comigo, eu adiciono elas no grupo ou as outras pessoas adicionam mesmo e aí a pessoa já começa a correr e marcar o dia que ela correu", agradecem.





SERVIÇO

@running4help





Para participar do projeto ou ser apoiador, entrar em contato com Luciano Pizi pelo (43) 99920-9646

