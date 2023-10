Pan-Americano: João Victor Oliva leva prata histórica no hipismo adestramento

O hispismo adestramento do Brasil fez história nos Jogos Pan-americanos na quarta-feira (25) com a conquista da inédita medalha de prata, de João Victor Oliva. A prova foi disputada na Escola de Equitação do Exército em Quillota, região de Valparaiso, no Chile.





Oliva, montando Feel Good, faturou asegunda colocação com 86,160% no GP Freestyle. Até hoje, a única medalha individual do Brasil na modalidade havia sido do cavaleiro Orlando Facada, bronze no Pan de Caracas 1983.





"Eu estou muito contente. A primeira palavra que me ocorre é alegria. Estou muito feliz com o Feel Good, que trabalho desde que era muito novinho, sempre acreditei nele, assim com meu pai Victor Oliva e o treinador Norbert van Laak. Estamos colhendo frutos do nosso trabalho de muito tempo. Para tudo mundo que chegar em um nível alto é preciso programar, trabalhar com paciência e, principalmente, ter respeito pelo animal", vibrou.