Paralimpíadas: veja as medalhas do Brasil em Tóquio no primeiro dia

O Brasil disputa os Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 com o objetivo de se manter no top 10 do quadro geral de medalhas. A delegação brasileira disputa 20 dos 22 esportes do programa paralímpico. A equipe conta com 234 atletas.

No primeiro dia de disputas, nesta quarta-feira (25), o Brasil conquistou quatro medalhas na natação: um ouro, uma prata e dois bronzes. O destaque do dia foi Daniel Dias, 33, que ganhou o bronze nos 200 m livre classe S5. Foi a 25ª medalha da carreira do brasileiro.









Gabriel Araújo, de 19 anos, ganhou a primeira medalha do Brasil nos Jogos, a prata nos 100 m costas classe S2. O primeiro ouro brasileiro veio com Gabriel Bandeira, 21, nos 100 m borboleta classe S14. Phelipe Rodrigues, 31, completou a lista de conquistas do dia, com o bronze nos 50 m livre classe S10.

Natação

- Gabriel Bandeira (ouro/100 m borboleta classe S14)

- Gabriel Araújo (prata/100 m costas classe S2)





- Daniel Dias (bronze/200 m livre classe S5)

- Phelipe Rodrigues (bronze/50 m livre classe S10)