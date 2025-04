Pista da UEL recebe primeiro torneio de atletismo depois de reforma

A pista de atletismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai receber a primeira competição oficial após a entrega da obra de ampliação das arquibancadas, que agora comportam até 500 pessoas.





O Torneio FAP 1, organizado pela FAP (Federação de Atletismo do Paraná), começa neste sábado (26) pela manhã e prossegue até o final da tarde de domingo (27). A entrada é gratuita. O Torneio FAP 1 vai reunir mais de 200 atletas de diversas equipes de atletismo do Paraná, além de representantes dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Eles vão competir em três categorias: sub-18, sub-20 e adulto. A equipe Londrina/FEL/IPEC escalou 60 competidores para representar o time e a cidade neste compromisso. Além das medalhas, muitos atletas pretendem ajustar o ritmo e buscar índices e marcas para entrarem no radar de convocações para as seleções brasileiras das categorias, visando chamados para competições internacionais, como Sul-Americano e Pan-Americano, além de campeonatos mundiais.





O londrinense Gabriel Barreto, dos 400 metros sub-20, convidou a comunidade a apoiar os atletas locais no evento. “Não é sempre que temos uma competição em casa, e a gente pede para que as pessoas venham nos apoiar e também conhecer os atletas que têm representado tão bem a cidade nos últimos anos. Na pista, vamos dar o máximo para alcançar nossos objetivos, individuais e coletivos”, avisou. (Com informações da assessoria de imprensa do Londrina/FEL/IPEC)