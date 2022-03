Primeira sessão da F1 no Bahrein tem Leclerc mais rápido e Mercedes diferentona

A Fórmula 1 deu início, nesta quinta-feira (10), ao primeiro dia de testes de pré-temporada no Bahrein. A sessão foi liderada por Charles Leclerc, da Ferrari, mas quem chamou a atenção mesmo foi a Mercedes.



O monegasco deu mais de 60 voltas no Circuito Internacional do Bahrein e anotou o melhor tempo com 1min34s531. O top 3 ainda teve Alexander Albon, da Williams, e Sebastian Vettel, da Aston Martin.



Na Mercedes, só Lewis Hamilton foi para a pista e fez o quinto tempo, mas o destaque ficou com o novo design do carro alemão, sem os "sidepods", que são as entradas de ar laterais.

O atual campeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, não saiu dos boxes. Apenas nove pilotos correram na primeira sessão.



Já Kevin Magnussen, que está de volta à Haas para o lugar do russo Nikita Mazepin, foi visto no paddock.

Os pilotos retornaram ainda hoje para a segunda sessão de testes do dia.