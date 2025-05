Primeiro edital do Feipe 2025 recebe 92 projetos esportivos em Londrina

Para 2025, o edital do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) recebeu 92 inscrições de projetos, que concorrerão ao incentivo oferecido pelo Município de Londrina. O Feipe é gerido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e visa fomentar iniciativas voltadas ao esporte local, em programas visando todas as idades e públicos, e engloba atletas iniciantes, veteranos e amadores.





Após o encerramento do período de propostas, no último dia 27 de janeiro, os 92 projetos inscritos passam agora por análise técnica da Comissão de Servidores da FEL. Após a realização da análise, será enviado relatório para deliberação do CAFEL (Conselho Administrativo da Fundação).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





COM INVESTIMENTO DE R$ 7 MILHÕES





O edital com o resultado da análise dos projetos deverá ser publicado nas próximas semanas, e a previsão inicial do certame é que sejam investidos R$ 7.048.000,00 em recursos, e contempla projetos nas linhas Adulto, Alternativo, Juventude, Ligas, Master e Paradesporto. As 92 propostas foram divididas entre 39 modalidades diferentes, incluindo desde esportes mais recorrentes e conhecidos, como futebol, voleibol, handebol, atletismo e ciclismo, mas outras modalidades, como Tênis, de quadra e de mesa, Judô, Ginástica Rítimica, Karatê, Tiro com Arco, Judô e Sumô.

Publicidade





O presidente da FEL, Felipe Prochet, comemorou a adesão. “O Feipe, enquanto programa de incentivo ao esporte, possui uma relevância imensa para o esporte no município de Londrina, e o cadastro de mais de 90 propostas é motivo de comemoração, pois significa que o fundo vem chegando a mais pessoas e lugares. Os projetos inscritos serão devidamente analisados e serão aceitos somente se cumprirem requisitos de lei e de edital, mas fica o aviso para que as associações e instituições esportivas fiquem atentos à publicação de editais e apresentem suas propostas. É uma forma de fazer o esporte chegar a mais lugares e transformar mais vidas”, pontuou Prochet.





O Feipe teve início em 2002, com o intuito de incentivar o desenvolvimento do esporte em Londrina. Em 2024, o total investido foi de R$ 6.787.981,43, com 76 colaborações firmadas, beneficiando mais de 6 mil pessoas por meio do esporte.





Leia também: