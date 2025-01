Professor de Rolândia promove aulas gratuitas de atletismo para crianças a partir de 3 anos

O professor Ivar “Tucano” Benazi oferece aulas práticas e interativas de atletismo para crianças, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 17h30, no Estádio Municipal Erich Georg. As inscrições são gratuitas.





A escolinha de atletismo “Tucanos Kids”, é voltada para crianças a partir dos 3 anos. Interessados deverão entrar em contato no número 4339061117.

