Projeto Londrina Atletismo abre vagas para crianças e jovens em programa de iniciação

Uma das grandes referências na formação de atletas no Brasil, o projeto Londrina Atletismo está com vagas abertas para crianças e jovens que queiram conhecer e praticar a modalidade e suas diversas provas.





O polo de formação tem sede na pista de atletismo da Universidade Estadual de Londrina e inclui atividades de corrida, saltos e arremessos.

Os treinos do polo UEL de atletismo acontecem às terças, quintas e sextas-feiras, às 8h30; e segundas, terças e quintas-feiras, às 15 horas. Podem participar crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos. Não é necessário fazer inscrição e também não há custos para participar.





É recomendado que a criança compareça ao local de treinos nos horários citados acima acompanhada de um responsável. Também é orientado trajar bermudas e camisetas leves, além de um tênis.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba Advocacia, AgroNicola, Centro do Coração e Academia AS Fitness.