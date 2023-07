Quatro atletas de Londrina representam o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo

Tatiane Raquel Silva, LIvia Avancini, Julia Ribeiro e Tabata Vitorino entram em ação de olho de vários objetivos na competição em São Paulo







A seleção brasileira de atletismo inicia amanhã sua campanha no Campeonato Sul-Americano adulto de atletismo. Atual campeão, o Brasil mira mais uma conquista em casa – a competição será realizada em São Paulo. Entre os convocados estão quatro atletas da equipe Londrina/FEL/IPEC que têm se destacado nas últimas temporadas: Livia Avancini, do arremesso do peso, Tatiane Raquel Silva, dos 3000 metros com obstáculos, Júlia Ribeiro (Rimar), no revezamento 4 x 400 metros, e Tabata Vitorino, nos 400 metros rasos.



Em jogo, além do compromisso de representar bem a seleção brasileira, também estão outros grandes objetivos, como a busca de índice para o Campeonato Mundial de Budapeste, mês que vem na Hungria, e somatória de pontos para o ranking mundial, visando a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.





Em busca do sexto título sul-americano de sua carreira, a londrinense Tatiane Raquel Silva aposta no bom ritmo de treinos para alcançar suas metas. “Dentro de um planejamento de trabalho, tenho feito bons treinos e estou muito focada em correr bem e conseguir um bom resultado”, disse a atleta de 33 anos, que foi aos Jogos Olímpicos de Tóquio dois anos atrás.

Campeã brasileira sub-18 e sub-20 dos 400 metros, e dona da quinta melhor marca do Brasil, a Julia Ribeiro, de apenas 18 anos, vai debutar numa competição adulta com a seleção brasileira e quer mostrar serviço. “Vai ser uma grande oportunidade para mim. Estou muito confiante de que posso chegar bem e fazer um bom papel, aprender muito com os atletas mais experientes”, falou a londrinense, atleta mais jovem da delegação brasileira.





Medalhistas de prata em suas provas no último Troféu Brasil, Livia Avancini e Tabata Vitorino são apostas de medalha para o Brasil em São Paulo.





A competição terá início nesta sexta (28), a partir das 8 horas, e vai até domingo (30). Os três dias de disputas serão transmitidos ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba Advocacia, AgroNicola, Centro do Coração e Academia AS Fitness.