Rayssa Leal estreia com ouro no pódio dos X-Games

A primeira medalha de Rayssa Leal nos X-Games foi a de ouro. Neste domingo (24), a skatista maranhense de 14 anos subiu no topo do pódio do estilo street (praticado em obstáculos de rua) feminino na etapa de Chiba (Japão) do tradicional evento de esportes radicais. O melhor resultado da Fadinha havia sido um quarto lugar, há três anos, em Mineápolis (Estados Unidos).

A brasileira, vice-campeã olímpica em Tóquio (Japão), no ano passado, deixou a anfitriã Funa Nakayama (bronze nos Jogos) na segunda colocação e a australiana Chloe Covell na terceira. As paulistas Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto, que também chegaram à final do street, terminaram, respectivamente, em sexto e em sétimo.

Entre os homens, o cearense Lucas Rabelo conquistou a quarta colocação e o paulista Kelvin Hoefler (prata em Tóquio) ficou em sétimo. O pódio do street masculino foi 100% japonês, com Yuto Horigome, campeão olímpico, no topo, seguido por Daiki Ikeda e Sora Shirai.