Rebeca Andrade e Flávia Saraiva levam prata e bronze em Mundial

As brasileiras Rebeca Andrade, 26 e Flávia Saraiva, 24, dividiram o pódio com Simone Biles na última etapa do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, no domingo (8), na Antuérpia, na Bélgica. Elas levaram prata e bronze, respectivamente, enquanto a norte americana foi medalhista de ouro.







Rebeca Andrade apresentou uma sequência de movimentos bem definidos e chegadas cravadas, com piruetas estendidas ao som de um remix que misturava "End of Time!, de Beyonce, "Movimento da Sanfoninha", de Anitta, e "Baile de Favela" de MC João. A brasileira alcançou pontuação média de 14.500.





Já a carioca Flávia Saraiva se apresentou ao som de "Canto das Três Raças", de Clara Nunes, com apresentação aplaudida e direito a dois mortais carpados. Ela alcançou pontuação média de 13.866 pontos e, após recorrer ao júri, bateu os 13.966.





A norte americana Simone Biles teve pontuação média de 14.633, com série de movimentos considerada difícil, ao som de "Unicórnio". Ela chegou a perder dez décimos ao dar um passo para fora em uma de suas finalizações.