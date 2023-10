Rebeca Andrade aproveita queda de Simone Biles e leva ouro no salto no Mundial

No aguardo de Tite, elenco do Fla dá apoio e aprova trabalho de interino

Biles reconquista seu trono; Rebeca fica com prata no individual geral

A atleta natural de Guarulhos (SP) conquistou o ouro ao obter uma nota média de 14.750 pontos nos seus dois saltos. Biles ficou com a prata (14.549) e a sul-coreana Yeo Seojeong com o bronze (14.416).

A ginasta brasileira Rebeca Andrade, 24, desbancou a americana Simone Biles, 26, e venceu neste sábado (7) a final do salto no Mundial de Ginástica Artística que está sendo disputado nesta semana na Antuérpia, na Bélgica.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, Londrina e Coritiba decidem neste sábado (7) o título do Campeonato Paranaense Sub-20.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, Londrina e Coritiba decidem neste sábado (7) o título do Campeonato Paranaense Sub-20.





"Tanto a parte técnica quanto a parte mental e física. O trabalho de todo mundo para eu conseguir controlar minha cabeça, conseguir controlar meu corpo. E isso foi bem importante ali na hora [do salto] e deu tudo certo", afirmou.





Publicidade

Rebeca e Biles voltam a se enfrentar em mais duas finais no domingo (8), na trave e no solo, no último dia de competições do Mundial. A brasileira Flávia Saraiva também disputa a final do solo.





No masculino, Arthur Nory compete nas finais da barra fixa também no domingo, com chance de se classificar para os Jogos de Paris em 2024.





Publicidade

Na sexta-feira (6), Biles levou o ouro na final do individual geral, com uma nota total de 58,399 pontos na soma dos quatro aparelhos - salto sobre a mesa, barras assimétricas, trave e solo. Ela foi seguida por Rebeca, que ficou no segundo lugar do pódio, com 56,766 pontos.





A vitória da estrela americana da ginástica selou sua volta triunfal às competições após ficar afastada nos últimos dois anos para cuidar da saúde mental.





Publicidade

Biles é considerada um fenômeno no esporte. No período em que ficou ausente das grandes competições internacionais, Rebeca Andrade ocupou o espaço vago e se destacou como uma das principais ginastas em atividade no mundo.