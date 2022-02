Red Bull apresenta novo carro para a defesa do título de Max Verstappen

A Red Bull apresentou nesta quarta-feira (9) o RB18, novo carro da escuderia para a disputa da temporada 2022 da F-1. O veículo do atual campeão Max Verstappen e de seu companheiro de equipe, Sergio Perez, é o primeiro a ser revelado ao público após as grandes mudanças no regulamento na categoria.



O design aerodinâmico dos carros a partir deste ano promete permitir aos pilotos andar mais perto dos concorrentes na pista, o que deve aumentar o número de ultrapassagens. Para isso, as mudanças foram pensadas para diminuir o efeito da turbulência gerada pelos veículos.



O novo regulamento -previsto inicialmente para 2021, mas adiado por causa da pandemia- traz de volta também o conceito do "carro asa". Projetado no formato de asas de avião invertidas, ele usa elementos do "efeito solo", responsável por acelerar o ar que passa por baixo do carro para que haja mais aderência e velocidade.



A superfície do chassi é visivelmente mais simples e possui menos apêndices aerodinâmicos, o que gera menos turbulência para quem busca ultrapassagens. Além disso, a categoria terá rodas de 18 polegadas em vez das de 13, utilizadas no campeonato nas últimas décadas.

As rodas terão, também, tampas para ajudar no desvio de fluxo de ar, o que aumenta a força descendente e contribui para a parte de aerodinâmica, além de diminuir a turbulência.



Apesar do título de Verstappen em 2021, a Red Bull perdeu o Mundial de Construtores para a Mercedes. A equipe do heptacampeão Lewis Hamilton somou 613,5 pontos contra 585,5 do time do piloto holandês.



A temporada da F-1 em 2022 começa no dia 20 de março, com o GP de Sakhir, no Bahrein. Antes, os pilotos passam por duas sessões de pré-temporada. A primeira delas em Barcelona, entre 23 e 25 de fevereiro.