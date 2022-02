Verstappen discorda de 'título manchado' na Fórmula 1

Max Verstappen, da Red Bull Racing, se consagrou campeão da Fórmula 1 no dia 12 de dezembro do ano passado. Ele e Lewis Hamilton chegaram à prova de Abu Dhabi empatados com 369,5 pontos -mas o holandês tinha a vantagem de ter mais vitórias na temporada.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O britânico liderava a corrida, mas uma batida de Nicholas Latifi (Williams) fez o safety car entrar na pista e mudou toda a história. Verstappen foi para cima de Hamilton na última volta e conseguiu sua ultrapassagem para garantir o título.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Pelo fato de seu título ter tido interferência dos comissários de prova em Abu Dhabi, o jovem de 24 foi questionado se ele acredita que sua conquista na F-1 está manchada -e ele discordou de forma veemente.

"De forma alguma [sobre título manchado]. Tive uma temporada muito boa e acho que realmente mereci.





Também tive azar. As pessoas vão lembrar da última corrida, mas se olhar a temporada inteira, o campeonato deveria ter sido decidido bem antes", afirmou em entrevista ao jornal inglês 'The Guardian'.

Continua depois da publicidade

Além disso, Verstappen falou sobre a derrota no ponto de vista de Hamilton. Ele acredita que pelo fato de Lewis já ser heptacampeão, a derrota foi menos dolorida.





"Para mim, é difícil me imaginar nesta situação, porque não sou heptacampeão. Se fosse, doeria menos do que lutando pelo primeiro, liderando tudo, controlando e perdendo na última volta. Seria muito mais doloroso do que já tendo sete", disse.





A rivalidade entre Verstappen e Hamilton já tem data para volta a acontecer: a temporada da F-1 em 2022 começa no dia 20 de março, com o GP de Sakhir, no Bahrein.