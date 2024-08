Renan Gallina fica em 17º geral e não alcança final dos 200 m nas Olimpíadas

O Brasil não terá representante na final dos 200 m rasos masculino nos Jogos Olímpicos de Paris. Renan Corrêa "Gallina" correu a semifinal, mas não alcançou marca para chegar à decisão, que acontece nesta quinta-feira (8), às 15h30 (de Brasília).







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O representante do Time Brasil, que foi ouro no Pan-2023 e disputa as Olimpíadas pela primeira vez, ficou na sexta colocação na sua bateria e em 17º na classificação geral. Renan ainda vai participar do revezamento 4x100m masculino.





Esses são os finalistas: Kenneth Bednarek, Noah Lyles e Erriyon Knighton, dos Estados Unidos, Alexander Ogando, da República Dominicana, Letsile Tebogo, de Botsuana, Joseph Fahnbulleh, da Liberia, Tapiwa Makarawu e Makanakaishe Charamba, do Zimbábue.

Publicidade





A PROVA





Renan Corrêa participou da semifinal 3. Ele fez a prova em 20s60 e ficou na sexta colocação. Ele tentou imprimir um ritmo mais forte no início, mas já na curva viu os adversários ultrapassarem. O brasileiro aumentou a velocidade e, na reta final, conseguiu ganhar duas posições, mas não foi o suficiente.





O velocista nasceu em Maringá, no Paraná. Com apenas 20 anos, o atleta começou sua carreira no salto em altura. Após a mudança de modalidade, conquistou a medalha de ouro nos 200m e no revezamento 4x100m nos Jogos Pan-Americanos de 2023.





LEIA TAMBÉM: