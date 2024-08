Com mutirão da Cazé TV, atletas olímpicos disparam no Instagram e ganham 10 milhões de seguidores

Desde o início das Olimpíadas de Paris, a Cazé TV decidiu usar a sua audiência e a capacidade de engajamento com o público jovem para apoiar os atletas olímpicos de uma forma diferente: ajudar a crescê-los nas redes sociais.



Desde então, mais de 30 atletas entraram no que tem sido chamado de "Mutirão" para que a audiência passe a seguir os atletas nas redes sociais, além de comentar e interagir com eles e, assim, aumentar a relevância digital.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Isso é bom especialmente para negociar publicidade e patrocinadores com marcas do mercado, o que garante uma renda e visibilidade para fora do período olímpico. Segundo dados da própria Cazé TV, repassados à reportagem, 82% de sua audiência tem até 44 anos, bem mais jovem comparando-se com o público de TV aberta.



A primeira impactada foi Gabriela Moneschi, goleira da Seleção Brasileira de Handebol, que fechou o gol na estreia e passou de 23 mil para 340 mil seguidores.

Publicidade



A partir daí, outros atletas foram ganhando a chance de crescerem seus redes sociais durante os momentos de maior audiência e também quando estão em ação, praticando suas modalidades.



A ginasta Julia Soares por exemplo, foi alvo de um mutirão justamente em um recorde de audiência da Cazé TV nessas Olimpíadas. Enquanto ela garantia uma vaga para as finais na trave, mais de 2 milhões de pessoas assistiam simultaneamente a transmissão. Julia tinha 90 mil seguidores. A campanha levou a atleta a ter 2,2 milhões de seguidores no Instagram.

Publicidade



Com a primeira medalha de ouro para o Brasil nas mãos, a judoca Bia Souza deu um salto incrível também no número de seguidores. Ela chegou a 3,1 milhões de seguidores e superou todos os atletas de judô no mundo, inclusive o multicampeão Teddy Riner.



O Time Brasil também ganhou apoio e um desafio que mobilizou os apresentadores, comentaristas e audiência: passar os Estados Unidos e se tornar a maior página de confederação de um país, em número de seguidores. O objetivo foi alcançado: já são mais de 2,8 milhões de seguidores.



As redes sociais da CazéTV já alcançou o patamar de maior engajamento em esportes no Brasil durante os Jogos Olímpicos de Paris. São mais de ⁠100 milhões de pessoas alcançadas só no Instagram e 2,5 bilhões de views, considerando YouTube, TikTok e Instagram.



"A gente sabe que engajamento e número de seguidores é importante para uma posição de influência e relevância mais forte nas redes sociais. Nosso apoio aos atletas não se restringe a isso, mas entendemos que o mutirão é uma maneira de contribuir diretamente, de maneira prática e rápida, no momento em que os atletas estão mais em evidência", diz Fabio Medeiros, Head de Conteúdo da CazéTV.